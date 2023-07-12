Çin, NATO'nun Moskova-Pekin ilişkisine tepki gösterdi

Çin, NATO'nun Moskova-Pekin ilişkisinin 'kurallara dayalı uluslararası düzeni' tehlikeye attığı eleştirisine karşı çıktı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun suçlamalarını reddetti ve Çin-Rusya ilişkilerinin bağlantısızlık ve karşı karşıya gelmeme ilkelerine dayandığını belirtti. Çin'in Avrupa Birliği Misyonu ise NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki politikalarına karşı çıktıklarını ve ülkenin egemenliğini savunacaklarını ifade etti.

Çin, NATO'nun, Moskova-Pekin ilişkisinin "kurallara dayalı uluslararası düzeni" tehlikeye attığına yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Çin-Rusya ikili ilişkilerinin "bağlantısızlık", "karşı karşıya gelmeme" ve üçüncü tarafları hedef almama" ilkelerine dayandığını belirterek NATO'nun suçlamasını reddetti.

Çin'in Avrupa Birliği Misyonundan yapılan yazılı açıklamada da Çin'in, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde "doğuya yayılma" politikasına şiddetle karşı çıktığı ve ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve menfaatini savunacağı ifade edildi.

NATO bildirisi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde dün yayımlanan bildiride, Çin'e yönelik değerlendirmeler de yapılarak Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğu belirtilmişti.

Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine dikkati çekilen bildiride, bu iki ülke "kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamak" ile itham edilmişti.

Çin'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın savaşını kınama çağrısı yapılmış, Çin'in Rusya'ya silah desteği vermemesi istenmişti.