Çin, Myanmar'daki Mocha Kasırgası mağdurlarına yardım malzemeleri bağışladı

Çin'in Myanmar Büyükelçiliği, Mocha Kasırgası mağdurlarına yardım malzemeleri bağışladı. Malzemeler arasında hazır erişte, bisküvi ve içme suyu bulunuyor. Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, Çin ve diğer dost ülke ve örgütlere Myanmar'a afet yardımı yaptıkları için şükranlarını sunarak, büyükelçiliğe takdir belgesi verdi.

YANGON, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Myanmar Büyükelçiliği, Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası mağdurları için Cumartesi günü yardım malzemeleri bağışladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre malzemeler hazır erişte, bisküvi ve içme suyundan oluşuyor.

Bağış törenine katılan Myanmar'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jia Junjie, bağışın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve Çin-Myanmar arasındaki kardeşçe dostluğu yansıttığını söyleyerek, Myanmar halkının güçlüklerin üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti.

Jia, Myanmar halkının en kısa sürede normal üretime geçmesi ve günlük yaşamına dönmesi için Çin'in elinden geldiğince destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, Çin ve diğer dost ülke ve örgütlere Myanmar'a afet yardımı yaptıkları için şükranlarını sunarak, büyükelçiliğe takdir belgesi verdi.

Myanmar'daki POWERCHINA, CITIC, PetroChina, VPower ve Conch Cement gibi Çinli işletmeler de kasırga mağdurlarına yardım malzemeleri ve nakit bağışında bulundu.

Çin büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre bu işletmeler ayrıca, kasırganın vurduğu bölgelerde karayollarının, elektriğin, haberleşmenin ve diğer altyapının onarımına da yardım etti.

Hızı saatte 130 mile (yaklaşık saatte 209 kilometre) ulaşan rüzgarlarla 14 Mayıs'ta batıdaki Rakhine eyaletinin Sittwe bölgesi yakınlarından Myanmar'a giriş yapan Mocha kasırgası, ülke genelinde şiddetlenerek en az 140 kişinin ölümüne yol açtı.