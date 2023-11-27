Çin, Myanmar'daki çatışmaların durdurulması için çağrıda bulundu

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletindeki çatışmaların durdurulması için çağrıda bulundu. Çin ordusunun resmi yayın organı PLA Daily'de yayımlanan baş yazıda, bölgedeki askeri birliklerin sınır bölgelerinin kontrolü için askeri tatbikata başladıkları bildirildi.

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleri ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için çağrıda bulundu.

Çin ordusunun resmi yayın organı PLA Daily'de dün yayımlanan baş yazıda, bölgedeki askeri birliklerin sınır bölgelerinin kontrolü için askeri tatbikata başladıkları bildirildi.

Yazıda, "Çin, Myanmar'ın kuzeyindeki çatışmaları yakından izlemektedir. Tüm tarafları derhal ateşkes sağlamaya, gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere barışçı diyalog başlatmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, Myanmar'a komşu Yünnan eyaletinde sınır bölgesindeki farklı noktalarda gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başladığının belirtildiği yazıda, 4 gün sürecek tatbikatın, "askeri birliklerin acil durumlara yönelik seferberlik, sınır kontrolü ve ateş gücü kabiliyetini sınamayı amaçladığı" kaydedildi.

Myanmar'ın Şan eyaletinde cunta yönetimi ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, bölgeye uzun bir sınır hattıyla komşu olan Çin'de kaygıya yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle Çin ile Myanmar arasındaki sınır ticareti fiilen kesilmiş durumda. Silahlı gruplar 25 Kasım'da sınırda Kyin-San-Kyawt gümrük kapısının bulunduğu Muse kasabasının kontrolünü ele geçirdi. Bu, silahlı grupların ele geçirdiği dördüncü sınır yerleşimi oldu.

Çin, çatışmaların yanı sıra uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, telefon dolandırıcılığı ve siber suçlar gibi yasa dışı sınır ötesi faaliyetlerle mücadele çabalarını da artırmış durumda. Son birkaç ayda hem cunta yönetimi hem de silahlı gruplar, çok sayıda suçluyu yargılanmak üzere Çin makamlarına teslim etmişti.