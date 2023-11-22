Çin, Müslümanların Camilerini Yıkıyor ve Dönüştürüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki camileri kapattığını, yıktığını ve dönüştürdüğünü öne sürdü. HRW'nin raporunda, Çin hükümetinin camileri kapatma ve birleştirme politikalarının Müslümanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in, Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki camileri kapattığını, yıktığını ve dönüştürdüğünü öne sürdü.

HRW, Çin'in Ningşia Özerk Bölgesi ve Gansu eyaletindeki Müslüman topluluklara ait ibadethanelerin yıkılmasına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Çinli yetkililerin; hükümetin, Müslümanların ibadetlerinin kısıtlama çabalarının bir parçası olarak camileri kapattığı, yıktığı ve başka amaçlarla kullanılması için dönüştürdüğü" öne sürüldü.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'da yaptığı dinlerin "Çinlileştirilmesi" çağrısından bu yana, din üzerindeki devlet kontrolünün güçlendiği savunulan raporda, "camileri birleştirme" adı altında ibadethane sayısının azaltıldığı ifade edildi.

Raporda, mevcut hükümet belgelerinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden sonra en fazla Müslüman nüfusa sahip olan Ningşia Özerk Bölgesi ve Gansu eyaletindeki camilerin "birleştirildiğini" gösterdiği kaydedildi.

HRW'nin, Ningşia'daki Çinli Müslüman azınlık topluluğu Huilerin internette paylaştığı video ve fotoğrafları analiz ettiği ve uydu görüntülerinden faydalandığı aktarılan raporda, iki köydeki 7 camiden 4'ünde önemli ölçüde tahribat görüldüğü, 3 ana binanın yerle bir edildiği, birinin abdesthanesinin de hasar aldığı kaydedildi.

Raporda, söz konusu köylerdeki 7 caminin de kubbe ve minarelerinin Çinli yetkililer tarafından kaldırıldığı öne sürüldü.

Çin hükümetinin, "cami birleştirme" politikasının özellikle yoksul ve kırsal bölgelerde yaşayan Müslümanlar üzerindeki "ekonomik yükü azaltmayı" amaçladığını iddia ettiği aktarılan raporda, hükümetin camilere yönelik eylemlerinin, bu bölgelerdeki köylüleri yerlerinden ederek birkaç köyü tek bir köyde birleştirmesiyle gerçekleştirdiği belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na Çin'e baskı yapma çağrısı

Raporda, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ve yabancı hükümetler, "cami birleştirme" politikasını ve daha geniş kapsamlı "Çinlileştirme" kampanyasını durdurması için Çin'e baskı yapmaya çağırıldı.

Raporda görüşüne yer verilen Örgütün Çin Direktörü Vekili Maya Wang, "Çin hükümeti, iddia ettiği gibi camileri 'birleştirmiyor', dini özgürlükleri ihlal ederek bir çoğunu kapatıyor. Çin hükümetinin camileri kapatması, yıkması ve yerlerini değiştirmesi, Çin'de İslam'ın uygulanmasını engellemeye yönelik sistematik bir çabanın parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Wang, hükümetin "Çinlileştirme" politikalarının, sadece Müslümanları değil ülkedeki diğer dini toplulukların din özgürlüğünün de göz ardı edildiğini gösterdiğini savundu.