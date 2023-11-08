Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia Rusya'da görüşmeler yaptı

Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve stratejik olduğunu belirten Putin, askeri teknik alanındaki işbirliğinin değer kazandığını dile getirdi.

Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia başlığındaki heyet, başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Cang Youşia ve beraberindeki heyet, başkent Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Cang, ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü.

Putin, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "dostane", "yapıcı" ve "stratejik" olduğunu belirterek, "Rusya ile Çin, Soğuk Savaş dönemindeki gelişmeleri örnek almıyor ve herhangi bir askeri ittifak kurmuyor. Çin ile etkileşimimiz, yapıcı ve uluslararası durumun istikrara kavuşturulması konusunda ciddi bir faktör." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin de geliştiğini vurgulayan Putin, askeri teknik alanındaki işbirliğinin değer kazandığını dile getirdi.

Putin, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki eylemlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin etki alanlarını genişletme girişiminde bulunduğunu görüyoruz. NATO, garip şekilde kendi doktrinini ihlal ederek, faaliyetlerinin coğrafi sınırlarını aşmaya çalışıyor. ABD, giderek ittifaktaki ülkeleri Asya-Pasifik bölgesinde gergin bir durum yaratma sürecine sürüklüyor, bencil çıkarları doğrultusunda bu bölgedeki ülkeleri dahil ederek askeri siyasi ittifaklar kurmaya çalışıyor. Bütün bunları görüyoruz ve özellikle Çinli dostlarımızla buna sakin, dengeli şekilde tepki veriyoruz, ortak deniz ve hava tatbikatları dahil savunma kapasitemizi güçlendiriyoruz."

Cang da Rusya'nın, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı çıktığını ve Çin'in buna saygı duyduğunu vurgulayarak, "Rusya'ya, Şi (Çin Devlet Başkanı) ile yaptığınız anlaşmaları uygulamak, askeri-teknik işbirliğiyle ilgili toplantı yapmak ve askeri alanındaki ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için geldik." ifadesini kullandı.

Şoygu ile Cang görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Şoygu, heyet başındaki Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri teknik alanındaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.