Çin, Lübnan'a acil kurtarma robotları bağışladı

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü'nün (SIACAS) hibe ettiği iki adet acil kurtarma robotu, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Robotlar, sivil savunma yeteneklerini artırmak için kullanılacak.

Lübnan'daki Çin büyükelçiliği, Perşembe günü Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Çin tarafından verilen iki adet acil kurtarma robotunu teslim aldığını açıkladı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü'nün (SIACAS) hibe ettiği robotlar, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde (AUB) düzenlenen törenle teslim edildi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürü Raymond Khattar, "Bu iki robotun hizmete girmesi, özellikle tehlikeli bölgelerdeki keşiflerde ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer materyallerin örneklenmesi ve imha edilmesinde sivil savunma yeteneklerini artıracaktır" dedi.

SES 1 (Arapça): RAYMOND KHATTAR, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürü

"Öncelikle Çin hükümetine ve bu projenin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu robotlar sivil savunmada bizim için kritik öneme sahip. Bu tür robotları ilk kez alıyoruz. Bazı bölgelerde tehlikeli madde olması durumunda müdahale ederek ekiplerimizin hayatını tehlikeye atmak yerine bunları kullanabileceğiz. Böylelikle olaylara robotlar müdahale edecek ve operasyon güvenli olacak."

Khattar, bunun Çin'in Lübnan ve halkıyla dostluğunu ilk teyit edişi olmadığını söyleyerek, özellikle 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen feci patlamaların ardından Çin'in Lübnan Sivil Savunması'na cömert bir maddi bağış yaptığını hatırlattı.

Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian da, Çin-Arap bilimsel ve teknolojik işbirliğinin, birbirini tamamlayıcı ve geniş perspektiflere sahip olduğunu ve Çin ve Arap devletleri arasında ortak Kuşak ve Yol inşasına önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

SES 2 (Arapça): QIAN MINJIAN, Çin'in Lübnan Büyükelçisi

"Çin, Lübnan'a iki deneysel robot vermeye karar verdi. Bu bağış, ülkelerin gelecekteki işbirliğini derinleştirmeye ve Lübnan'ın güvenlik operasyonlarındaki zorlukları çözmeye katkıda bulunacak. Çin ve Lübnan'ın ortak bir Çin-Arap laboratuvarı kurmaya hazırlandıkları konuşuluyor. Laboratuvarın yakın zamanda tamamlanmasını ve sahada Çin ile Lübnan arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin artan başarılarını tanıtmayı dört gözle bekliyorum.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.

(XHTV)