Çin, Laos, Myanmar ve Tayland'dan kolluk kuvvetleri Mekong Nehri'nde ortak devriye başlattı

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland'dan kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa katıldığı 130. Mekong Nehri ortak devriyesi Çarşamba günü başladı. Devriye sırasında ayrıca, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü temalı uyuşturucu karşıtı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin, Laos, Myanmar ve Tayland'dan kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa katıldığı 130. Mekong Nehri ortak devriyesi Çarşamba günü başladı.

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki kamu güvenlik yetkilileri, operasyona katılan yedi geminin Çin ve Laos'taki üç limandan hareket ettiğini belirtti.

Devriye sırasında ayrıca, 26 Haziran'a rastlayan Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü temalı uyuşturucu karşıtı tanıtım faaliyetlerinin nehir boyunca gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çin'de Lancang Nehri olarak bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi taşımacılık için hayati önem taşıyan bir su yolu. Söz konusu dört ülke, Aralık 2011'den beri nehirde ortak devriye geziyor.