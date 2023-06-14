Çin-Laos demiryolu 25.000 sınır ötesi yolcu seferi gerçekleştirdi

Çin-Laos demiryolu, yolcu hizmetlerinin başladığı 13 Nisan'dan bu yana 25.000 sınır ötesi yolcu seferi gerçekleştirdi. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin çığır açan projelerinden biri olan Çin-Laos demiryolu 2021'in Aralık ayında faaliyete başlamıştı.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bulunan Kunming Güney Tren İstasyonu'ndan Laos'un başkenti Vientiane'ye gidecek bir yolcu treni kalkış için bekliyor, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

KUNMİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos demiryolu, yolcu hizmetlerinin başladığı 13 Nisan'dan bu yana 25.000 sınır ötesi yolcu seferi gerçekleştirdi.

Mohan sınır kontrol noktasının verdiği bilgiye göre söz konusu dönemde ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Çin sınır kasabası Mohan'da 14.156 gelen, 11.752 giden yolcu seferi kaydedildi.

ABD'li Michael ve Alysha Dragoo çifti, "Çin-Laos demiryolunun işlettiği konforlu ve rahat uluslararası yolcu treniyle seyahat etmekten çok mutluyuz. Trenle Yunnan'daki pek çok yere ve Laos'a gidebiliyoruz. Gerçekten harika bir imkan" ifadelerini kullandı.

Laos'tan gelen turist Phoumy Sisaivong ise, "Çin-Laos demiryolunun uluslararası yolcu treni hizmetini başlatmasının ardından Laoslu birçok şirket Çin'de iş yapmak istiyor. Arkadaşlarımla bu kez longan pazarını araştırmak için Çin'e gidiyoruz" diye konuştu.

Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin çığır açan projelerinden biri olan Çin-Laos demiryolu 2021'in Aralık ayında faaliyete başlamıştı. 1.035 km uzunluğundaki demiryolu, Çin'in Kunming kentini Laos'un Vientiane kentine bağlıyor.