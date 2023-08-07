Doksuri tayfununun yol açtığı şiddetli yağışlar, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinde onlarca nehrin su seviyesinin uyarı işaretlerinin üzerine çıkmasına neden oldu. Aralıksız devam eden sağanaklar, araçların sular altında kalmasına, insanların mahsur kalmasına ve yolların kapanmasına yol açtı. Çin'in kuzeydoğusundaki birçok kentte sel kontrolü ve afet yardımı için acil müdahale başlatıldı.

HABER: Çin kuzeydoğusunda sel kontrolü ve afet yardımı için acil müdahale başlatıldı

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Çin'in kuzeydoğusunda selden etkilenen bölgelerde görev yapan kurtarma ekiplerinden çeşitli görüntüler

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Doksuri tayfununun yol açtığı şiddetli yağışlar, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinde onlarca nehrin su seviyesinin uyarı işaretlerinin üzerine çıkmasına neden oldu.

Aralıksız devam eden sağanaklar, araçların sular altında kalmasına, insanların mahsur kalmasına ve yolların kapanmasına yol açtı. Çin'in kuzeydoğusundaki birçok kentte sel kontrolü ve afet yardımı için acil müdahale başlatıldı.

Jilin eyaletinin Lishu ilçesinde, 10 kilovoltluk iki elektrik hattı şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gördü. Yerel elektrik idaresi arızayı gidermek için bölgeye 20 kişilik acil müdahale ekibi göndererek elektriğin hızlı şekilde yeniden verilmesini sağladı.

Jilin eyaletinin Shulan ilçesinde de yolların kapalı olduğu bölgelere yardım malzemeleri helikopter aracılığıyla havadan bırakılırken, gıda, su ve diğer ihtiyaçlar sağlandı.

Heilongjiang eyaletinde, birçok yerdeki fiber optik kablolar hasar görürken baz istasyonları sular altında kaldı. Etkilenen çeşitli bölgelere sorunları çözmek için 1.000'den fazla görevli gönderilirken, iletişim ağları kademeli olarak onarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun/Harbin'den bildiriyor. (XHTV)