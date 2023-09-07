Çin, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamalarına heyet gönderecek

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çinli heyet, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkeye gönderilecek.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Çin'in ülkeye heyet göndereceği bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çinli heyetin, kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Liu başkanlığındaki Çinli heyetin Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Kuzey Kore hükümetinin davetine katılacağı teyit edildi.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında, Liu'nun ziyareti, Kuzey Kore ve Çin arasındaki ekonomik bağları geliştirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirildi.

Açıklamada, 2018'de Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü kutlamalarına Çin'i temsil etmek üzere katılan yetkilinin daha yüksek bir rütbeye sahip olduğuna dikkat çekilerek Çin'in, artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğini tam anlamıyla kabullenmediği yorumu yapıldı.

Daha önce de Çin'in Kuzey Kore'ye komşu Cilin eyaletinde valilik yapmış olan ve martta yeni görevine getirilen Liu'nun katılacağı kutlamalarının, yarın başlaması bekleniyor.