Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin değerini vurgulayan bir rapor yayımladı

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin değerini vurgulayan bir resmi rapor yayımladı. Rapor, inisiyatifin uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını ve katılımcı ülkelere gerçek kazançlar sağladığını belirtiyor.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Ortak Geleceğe Sahip Küresel Topluluğun Temel Dayanağı" başlıklı bir resmi rapor yayımladı.

Salı günü yayımlanan rapor, uluslararası toplumun Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin değerini daha iyi anlamasını sağlamayı, inisiyatif kapsamındaki yüksek kaliteli işbirliğini kolaylaştırmayı ve daha fazla ülke ve halka fayda sağlamayı hedefliyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin öne sürülmesinden bu yana fikirlerden eylemlere, bir vizyondan gerçekliğe ve genel bir çerçeveden somut projelere doğru evrildiğini vurgulayan raporda, inisiyatifin hem bir kamu yararı hem de bir işbirliği platformu olarak uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığı hatırlatıldı.

Rapora göre Kuşak ve Yol işbirliği son on yıllık dönemde katılımcı ülkelere gerçek kazançlar sağladı. Bunun yanı sıra ekonomik küreselleşmenin sağlam gelişimine katkıda bulundu ve küresel kalkınma zorluklarının çözüme kavuşturulmasına ve küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı oldu.

Raporda, bu işbirliğinin modernleşmeyi gerçekleştirmek üzere tüm insanlığa yeni bir yol açtığı ve ortak geleceğe sahip küresel bir topluluk inşasına yönelik çabaların gerçek sonuçlar elde etmesini sağladığı belirtildi.

Çin'in ileriye dönük olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde daha yakın ve daha verimli işbirliği imkanları aramak, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak ve kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refaha ulaşmış dışa açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğu belirtildi.