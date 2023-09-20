Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklemeye devam ediyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin sağlam ve istikrarlı şekilde ilerlemesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Han, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması ve küresel çapta bir ortak kalkınma toplumunun inşa edilmesi doğrultusunda tüm taraflarla ortak çaba sarf etmek istediklerini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin sağlam ve istikrarlı şekilde ilerlemesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumu çerçevesinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Kalkınma İnisiyatifi İşbirliğinin Sonuçları konulu üst düzey toplantıda konuşan Han, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması ve küresel çapta bir ortak kalkınma toplumunun inşa edilmesi doğrultusunda tüm taraflarla ortak çaba sarf etmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kalkınma yolunda hiçbir ülke ya da kişinin geride bırakılmamasının, hem Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin arzusu hem de BM'nin hedefi olduğunu belirtti.

Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 2021 yılında BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin; kalkınmanın teşvik edilmesi, küresel kalkınmaya yeni bir ivme kazandırılması ve dünyadaki tüm ülkelerin ortak ilerlemesinde aşama kaydedilmesi için uluslararası uzlaşı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Han, inisiyatifi destekleyen ülkelerin son iki yılda ortak çabalar sayesinde kalkınma için "evet oyu" verdiklerini, işbirliği için "dostluk çemberini" genişlettiklerini, kalkınma için "kaynak havuzunu" zenginleştirdiklerini ve "araç" oluşturduklarını ifade etti.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostlar Grubu'na 70'ten fazla ülkenin katıldığını belirten Han, inisiyatifin proje havuzunda yaklaşık 200 işbirliği projesinin yer aldığını söyledi.

Han, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi amacıyla Çin tarafının 10 milyar ABD doları tutarında özel bir fon oluşturduğunu da sözlerine ekledi.