Çin, Küba ile işbirliğini sürdürmeye istekli

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, Küba'ya yaptığı ziyarette Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı uygulamak ve birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeyi sürdürmek üzere Küba'yla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

HAVANA, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, Küba'ya yaptığı ziyarette Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı uygulamak ve birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeyi sürdürmek üzere Küba'yla çalışmaya istekli olduğu söyledi.

Li, söz konusu açıklamayı, Küba Komünist Partisi Merkezi Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüşmesi sırasında yaptı.

Li, Cumartesi ile Pazartesi günleri arasında dostane ilişkileri geliştirmek amacıyla Küba'ya resmi bir ziyarette bulundu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu Sekreteri de olan Li, Çin'in ilgili parti yapısının ve sosyalist davanın gelişimini desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Li, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanmasının ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasının desteklenmesi için Küba'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.