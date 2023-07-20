Çin, Kore Yarımadası'ndaki Nükleerden Arındırma Sürecine Zarar Verdiğini İddia Etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası'ndaki nükleerden arındırma sürecine zarar verdiğini ve bölgede gerilimi tırmandırdığını belirtti. Çin, ilgili tarafların bencil coğrafi çıkarlarının bu duruma sebep olduğunu ifade etti.

Çin, "ilgili tarafların bencil coğrafi çıkarlarının" Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sürecine zarar verdiğini ve bölgede gerilimi tırmandırdığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin 42 yıl sonra Güney Kore'ye ilk kez nükleer denizaltı göndermesinin ve Kuzey Kore'nin 2 balistik füze denemesi yapmasının ardından açıklamada bulundu.

Mao, "İlgili taraflar, Kore Yarımadası'ndaki meseleleri bencil coğrafi çıkarlarına alet ediyor. Bu da bölgede gerilimi tırmandırıyor ve yarımadadaki nükleerden arındırma sürecine zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mao, bölgedeki gerilimin nedeninin "açık" olduğunu belirterek, "İlgili tarafların siyasi çözüm yolunu seçmesini ve birbirinin meşru endişelerini anlamlı bir diyalog ile gidermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.