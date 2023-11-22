Çin, Kore Yarımadası'ndaki Durumu Değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kore Yarımadası'ndaki durumu değerlendirerek, tüm tarafların serinkanlı olmasını ve itidalli davranmasını umduklarını ve Çin'in siyasi çözümde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kore Yarımadası ile ilgili meselelerde tüm tarafların serinkanlı olmasını ve itidalli davranmasını umduklarını ve söz konusu meselelerin siyasi çözümünü kolaylaştırmada Çin'in yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) Salı günü bir keşif uydusunu başarılı şekilde yörüngeye yerleştirdiğini duyurmuş, bunun üzerine ABD, Japonya ve Güney Kore uydunun balistik füze teknolojisiyle fırlatıldığını ve bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını ihlal ettiğini öne sürerek sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.

Mao, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin duyurusunun ve ilgili tarafların tepkisinin Çin tarafından dikkate alındığını belirterek, Kore Yarımadası'ndaki durumun bugünkü hale gelmesinin nedensiz olmadığını kaydetti.

Mao, yarımadadaki barış ve istikrarı korumanın ve yarımadayla ilgili meselelerin siyasi yollarla çözümünü teşvik etmenin tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu vurguladı.

Sözcü, ilgili tüm tarafların serinkanlı olmasını ve itidalli davranmasını, çift yönlü bir yaklaşım benimsemesini, ayrıca aşamalı ve senkronize adımlar atmasını umduklarını dile getirdi.

Mao, tüm tarafların siyasi çözüm için çaba göstermesi ve birbirlerinin makul endişelerini anlamlı diyalog yoluyla dengeli bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi.