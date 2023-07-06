Çin Komünist Partisi, Japonya'nın Çin'den ayrışmaya karşı çıkmasını istiyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'den ayrışmaya karşı çıkması gerektiğini söyledi. Vang, Japonya'daki bazı çevrelerin, 'Tayvan ile ilgili herhangi beklenmedik durumun Japonya için acil durum olacağı' söylemlerini 'saçma ve tehlikeli' olarak nitelendirdi. Çinli üst düzey diplomat, Japonya'dan, yabancı ülkelerin iç işlerine karışmasına izin vermemesini istedi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'den ayrışmaya karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Kyodo News'in haberine göre, eski Dışişleri Bakanı Vang, aralarında çok sayıda iş insanının da bulunduğu 80 kişilik heyete liderlik eden eski Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Yohei Kono ile Pekin'de bir araya geldi.

Vang, Japonya'daki bazı çevrelerin, "Tayvan ile ilgili herhangi beklenmedik durumun Japonya için acil durum olacağı" söylemlerini "saçma ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Tokyo'yu "son derece uyanık" olmaya çağıran Vang, Çin-Japonya ilişkilerinin "yeni bir kritik dönemeçte" olduğunu belirtti.

Vang, Japonya'ya, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'den ayrışmaya karşı çıkma çağrısı yaptı.

Çinli üst düzey diplomat, Japonya'dan, yabancı ülkelerin iç işlerine karışmasına izin vermemesini istedi.

Kono ise, Japon iş dünyasının ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasını desteklemediğini söyleyerek, ayrışmanın herhangi bir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

-Başbakan Li: "Çin'in kalkınması Japonya için bir risk değil"

Kono ve aralarında Okinawa Valisi Tamaki Denny'nin de bulunduğu 80 kişilik heyet, dün Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüştü.

Başbakan Li, Japonya'nın yarı iletken donanımlara uyguladığı ihracat kontrolleri hakkında endişelerini dile getirerek, bu uygulamaların küresel ekonomiyi "bozabileceğini" söylemişti.

Li, "Çin'in kalkınmasının, Japonya dahil olmak üzere ülkeler için fayda sağlayacağını ve bir risk haline gelmeyeceğini" ifade etmişti.