Çin Kızılhaç Derneği, Libya'ya Acil İnsani Yardım Gönderecek

Çin Kızılhaç Derneği, Libya Kızılayı'na ülkenin afet müdahale çabaları için 200.000 ABD doları nakit para göndereceğini duyurdu. Libya'nın doğusunu vuran fırtına ve sel felaketi sonucunda büyük can kayıpları yaşanmıştı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği (RCSC) Cuma günü yaptığı açıklamada, Libya Kızılayı'na ülkenin afet müdahale çabaları için acil insani yardım olarak 200.000 ABD doları nakit para göndereceğini duyurdu.

Bu adım, Libya'nın doğusunu vuran fırtınanın selleri tetiklemesi ve yerel halk arasında büyük can kayıplarına yol açmasının ardından geldi.

Çin Kızılhaç Derneği ayrıca konuyu yakından takip edeceğini ve insani yardım sunmak için elinden geleni yapacağını taahhüt etti.