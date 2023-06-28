Çin Kızılhaç Derneği, Küba'ya afet yardımı yaptı

Küba'nın orta ve doğu bölgelerinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı felaket sonrasında, Çin Kızılhaç Derneği 100.000 ABD doları tutarında yardım yaparak toparlanma çabalarına destek oldu. Yardım teklifi, Çin ve Küba arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak nitelendirildi.

HAVANA, 28 Haziran (Xinhua) -- Küba'nın orta ve doğu bölgelerinde çok sayıda kişinin ölümüne, evlerin hasar görmesine ve binlerce kişinin yerinden olmasına yol açan sağanak yağışların ardından, Çin Kızılhaç Derneği ülkedeki toparlanma çabalarına yardımcı olmak üzere 100.000 ABD doları tutarında afet yardımı yaptı.

Salı günü Havana'daki devir teslim töreninde konuşan Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui, felaketin ülke tarımına verdiği zararın altını çizerek Çin'in son yıllarda Küba'yı vuran afetlerde insani yardım sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ma, bunun Çin ve Küba arasındaki dostluk için son derece anlamlı olduğunu belirtti.

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Deborah Rivas ise yardım teklifinde bulunan insani yardım kuruluşuna teşekkür ederken bunu iki ülke arasındaki güçlü bağların bir kanıtı olarak nitelendirdi.