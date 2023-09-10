Çin Kızılhaç Derneği, Fas Kızılayı'na 200.000 dolarlık yardım sağlayacak

Çin Kızılhaç Derneği, Fas'ta meydana gelen depremler sonucunda yardım ihtiyacı olan Fas Kızılayı'na 200.000 dolarlık nakit para yardımı yapma kararı aldı.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği, Fas Kızılayı'na kurtarma operasyonlarında yardımcı olmak amacıyla acil insani yardım olarak 200.000 ABD doları nakit para sağlama kararı aldı.

Fas'ta Cuma gecesi meydana gelen şiddetli depremler, büyük can ve mal kaybına neden oldu.

Fas'taki yardım ihtiyaçlarını takip edeceğini belirten Çin Kızılhaç Derneği, elinden gelen yardımı sunma sözü verdi.