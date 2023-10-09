Çin Kızılhaç Derneği, Afganistan'a 200.000 ABD doları nakit yardım sağlayacak

Çin Kızılhaç Derneği, Afgan Kızılayı'na kurtarma ve afet yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla 200.000 ABD doları nakit para sağlama kararı aldı. Afganistan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına neden oldu.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği Pazar günü yaptığı açıklamada, Afgan Kızılayı'na kurtarma ve afet yardım çalışmalarına destek olmak üzere acil insani yardım olarak 200.000 ABD doları nakit para sağlamaya karar verdiğini duyurdu.

Afganistan'da Cumartesi günü yerel saatle öğleden sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki iki deprem, büyük can ve mal kaybına yol açtı.