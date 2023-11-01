Çin, kentlerin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çözümlerini dünyayla paylaşabilir

Çin'in, kentlerin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çözümler getirme vizyonu dünyayla paylaşılabilir.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in, kentlerin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çözümler getirme vizyonunun dünyayla paylaşılabileceğini söyledi.

Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını kaydeden Sharif, bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 70'e çıkmasının beklendiğini ve kentlerin ekonomik büyümedeki kritik rolünün, fırsatları ve zorlukları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Dünya Şehirler Günü'nün anlam ve öneminin, zorlukların üstesinden gelmek için diğer kentlerin deneyim ve daha iyi uygulamalarını bir araya getirmek olduğuna değinen Şerif, bunun kent çözümü olduğunu ifade etti.

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Dünya Şehirler Günü fikri ilk olarak "Daha İyi Kent, Daha İyi Yaşam" düşüncesini savunmak üzere 2010 yılındaki Shanghai Dünya Fuarı sırasında yayımlanan Shanghai Bildirisi'nde önerilmişti.

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentine yaptığı ziyaretleri anımsayan Sharif, "İlk izlenimim, kentin iyi planlanmış, iyi tasarlanmış ve iyi yönetilen bir kent olduğu yönünde. Shenzhen, 40 yıl içinde bir balıkçı köyünden tam bir şehre dönüşen genç bir kent" ifadelerini kullandı.

Shanghai Belediyesi Mühendislik Tasarım Enstitüsü ve Shanghai Çevre ve Enerji Borsası'nı ziyaret eden Sharif, "Yeşil çözümü uygulama konusunda halihazırda hakiki deneyim kazanmış Shanghai ve Shenzhen gibi kentler sayesinde, elimizde kestirme yollar var" diye konuştu.

Sharif, tüm dünyadan gençlerin kentsel gelişimde çeşitli karar alma mekanizmalarına ve faaliyetlere entegre edilmesinin önemini vurguladı.