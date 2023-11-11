Çin-Kazakistan vizesiz anlaşmasıyla Kazak vatandaşları Urumqi'ye geldi

Çin-Kazakistan vizesiz anlaşması kapsamında, on altı Kazak vatandaşı Urumqi'ye vizesiz olarak geldi. Anlaşma ile birlikte Çin ve Kazak vatandaşları birbirlerinin ülkelerinde 90 gün kalabilecekler.

URUMQİ, 11 Kasım (Xinhua) -- CZ6012 sefer sayılı uçakta bulunan on altı Kazak vatandaşı Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentine vardıklarında vizesiz uygulamadan yararlandılar.

Yerel gümrük kontrol istasyonu, yolcuların herhangi bir vize belgesi olmadan sınır kontrol noktasından geçtiklerini ve Cuma günü yürürlüğe giren Çin- Kazakistan vizesiz anlaşması kapsamında havaalanına gelen ilk Kazak vatandaş grubu olduklarını söyledi.

Kazakistan'ın Almatı Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçak Cuma günü sabah saat 00.00 sularında Urumqi Diwopu Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı.

Cuma gününden itibaren geçerli olan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına göre, Çin ve Kazak vatandaşları birbirlerinin ülkesinde kalış süreleri giriş tarihinden itibaren 30 günü aşamamak kaydıyla, 180 günlük vizesiz dönemin bir parçası olarak toplamda 90 gün kalabilecekler.

"Artık Kazakistan'dan Çin'e uçmak için tek ihtiyacınız olan bir uçak bileti ve bir pasaport" diyen Kazak yolcu Adelina Ashimova, Urumqi'deki gümrükten geçişin çok hızlı ve işlevsel olduğunu dile getirdi.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havaalanı verilerine göre, vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girmesinin ardından Kazakistan ile Urumqi arasındaki uluslararası uçuş sayısı günde altıya ulaşacak.

Kazak yolcu Adil Kaukenov "Çin ve Kazakistan arasındaki karşılıklı vize muafiyeti, iki ülke arasındaki yüksek derecedeki karşılıklı güveni yansıtıyor. Vize muafiyeti ayrıca Çin'e gelen Kazak turistler, iş insanları ve öğrenciler için de kolaylık sağlayacak ve iki ülke sakinleri daha sık etkileşimde bulunacak" dedi.

Çin ve Kazakistan arasındaki yolcu seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla, 3 Kasım'da Xinjiang'ın merkezi Urumqi ile Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'yı birbirine bağlayan bir yolcu otobüsü seferi başlatılmıştı.

Bölge ulaştırma departmanına göre Xinjiang, Urumqi'den Semipalatinsk dahil olmak üzere dört uluslararası yolcu otobüsü güzergahı daha başlatacak.