Çin, karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedefini sürdürüyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedefini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Han, ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ile yaptığı görüşmede, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede sadık bir uygulayıcı olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma şeklindeki çifte hedefini gerçekleştirme yönünde çalışma kararlılığını kesin şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Han Salı günü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun devam eden 78. oturumu sırasında ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Han, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede her zaman sadık bir uygulayıcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin hükümetinin ekolojik korumanın ilerletilmesine büyük önem verdiğini, yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümü çabalarını devam ettirdiğini ve 2020 iklim eylem hedefini zamanından önce gerçekleştirdiğini belirtti.

Han, ülkesinin Paris Anlaşması'nın hedeflerini tam olarak uygulayacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, Çin ile ABD arasında iklim değişikliği alanında diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinin hem iki ülke hem de tüm dünya açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Han, insanlığın kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Çin'in ABD'yle iletişimi güçlendirmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve iklim yönetişimini ortaklaşa ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki başarılarından övgüyle söz eden Kerry ise ABD'nin iklim değişikliği gibi alanlarda Çin'le diyalog ve işbirliği yürütmeye istekli olduğunu dile getirdi.