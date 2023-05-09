Çin-Kanada diplomat krizi: İki ülke arasında istenmeyen kişi ilanı gerilimi
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Kanada'da bir milletvekilinin Çin'deki akrabalarına 'göz dağı verildiği' iddiasıyla Çin'in Toronto Konsolosluğu'ndaki Zhao Wei adlı diplomat istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Çin de Kanada'nın Şanhay Konsolosluğu'nda görevli Jennifer Lynn Lalonde adlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. İki ülke arasındaki diplomat krizi devam ediyor.
Kanada dün bir Kanadalı Milletvekilinin, Çin'deki akrabalarına 'göz dağı verildiği' iddiasıyla Çin'in Toronto Konsolosluğu'ndaki Zhao Wei adlı diplomat istenmeyen kişi ilan etmişti. Karşılık olarak Çin, bugün Kanada'nın Şanhay Konsolosluğu'nda görevli Jennifer Lynn Lalonde adlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Kanadalı Milletvekili Michael Chong çeşitli zamanlarda Çin'i, Uygur Türklerinin insan haklarını ihlal ettiğine dair eleştirmiş ve bu sebeple Hong Kong'da bulunan akrabalarına Çin tarafından 'göz dağı' verildiğini ileri sürmüştü. Kanada Güvenlik İstihbaratı Servisi'nin (CSIS) Çinli diplomat Zhao Wei'nin Kanadalı Milletvekili Chong'un akrabaları hakkında bilgi topladığına dair raporu ise geçen hafta basına yansımış ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Çin'in Ottowa Büyükelçisini Dışişlerine çağırmıştı.Bakan Joly dün açıklama yaparak "Kanada, Sayın Zhao Wei'yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim: İç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarılmıştı.Bu karar, tüm etkenlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra alınmıştır. Demokrasimizi savunmanın son derece önemli olduğu konusundaki kararlılığımızı koruyoruz."ÇİN'DEN BUGÜN KARŞILIK GELDİÇin Dışişleri Bakanlığı, bugün Kanada'yı şiddetli bir biçimde kınadıklarını ifade ederek "Çin, Kanada'nın ilkesiz hareketine karşı bir tepki olarak, en geç 13 Mayıs'ta Çin'den ayrılması istenen Kanada'nın Şangay Başkonsolosluğu'ndaki Konsolosu Jennifer Lynn Lalonde'yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Çin daha fazla karşılık verme hakkını saklı tutar" açıklamasını yaptı.