Çin-Kanada diplomat krizi: İki ülke arasında istenmeyen kişi ilanı gerilimi

Kanada'da bir milletvekilinin Çin'deki akrabalarına 'göz dağı verildiği' iddiasıyla Çin'in Toronto Konsolosluğu'ndaki Zhao Wei adlı diplomat istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından Çin de Kanada'nın Şanhay Konsolosluğu'nda görevli Jennifer Lynn Lalonde adlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. İki ülke arasındaki diplomat krizi devam ediyor.

Kanada dün bir Kanadalı Milletvekilinin, Çin'deki akrabalarına 'göz dağı verildiği' iddiasıyla Çin'in Toronto Konsolosluğu'ndaki Zhao Wei adlı diplomat istenmeyen kişi ilan etmişti. Karşılık olarak Çin, bugün Kanada'nın Şanhay Konsolosluğu'nda görevli Jennifer Lynn Lalonde adlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Kanadalı Milletvekili Michael Chong çeşitli zamanlarda Çin'i, Uygur Türklerinin insan haklarını ihlal ettiğine dair eleştirmiş ve bu sebeple Hong Kong'da bulunan akrabalarına Çin tarafından 'göz dağı' verildiğini ileri sürmüştü. Kanada Güvenlik İstihbaratı Servisi'nin (CSIS) Çinli diplomat Zhao Wei'nin Kanadalı Milletvekili Chong'un akrabaları hakkında bilgi topladığına dair raporu ise geçen hafta basına yansımış ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Çin'in Ottowa Büyükelçisini Dışişlerine çağırmıştı.