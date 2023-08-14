Çin, Japonya'yı Ortak Gemi Devriyesine Müdahale Etmekle Suçladı

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya'nın Pasifik Okyanusu'nda yürüttüğü ortak gemi devriyesi faaliyetine Japonya'nın müdahale ettiğini iddia etti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japon Deniz Öz-Savunma Kuvvetlerinin gemileri ve uçaklarıyla takip etmesinin tehlikeli olduğunu belirtti.

Çin, Japonya'yı, Rusya ile Pasifik Okyanusu'nda yürüttüğü ortak gemi devriyesi faaliyetine "müdahale etmekle" suçladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Rusya gemilerinin Rusya'nın Sahalin Adası ile Japonya'nın Sapporo Adası arasındaki Soya Boğazı'ndan geçişi sırasında Japon Deniz Öz-Savunma Kuvvetlerinin takip için savaş gemilerini ve uçaklarını yolladığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Çin ve Rusya'nın açık denizlerdeki devriye faaliyetinin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Sözcü Vu, Japon tarafının yakın takip ve gözetleme yapmasının son derece tehlikeli olduğu, hesap hataları ile kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Vu, "Ortak gemi devriyesi, Çin ile Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği kapsamında planlı yıllık faaliyettir ve üçüncü tarafları hedef almamaktadır. Bunun güncel uluslararası ve bölgesel durumla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya silahlı kuvvetlerinin işbirliğinin açık ve şeffaf olduğunu, uluslararası adaleti, bölgesel ve küresel güvenliği ve istikrarı korumayı amaçladığını savunan Vu, "Bu, Soğuk Savaş mantığına bağlı, bloklar arası cepheleşmeye, hegemonyaya ve zorbalığa başvuran bazı ülkelerin yaklaşımından tamamen farklıdır." diye konuştu.

Çin ve Rusya, ağustos başında Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında ortak askeri devriye yürütmüştü. ABD gemileri de Alaska eyaleti yakınına yaklaşan gemileri tehdit olarak gördüğünü bildirmişti.

Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun ABD'nin 4 destroyer ve 1 "P-8 Poseidon" tipi deniz devriye uçağı tarafından yakından izlendiğini iddia etmişti.