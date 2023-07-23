Çin, Japonya ve Güney Kore Arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı Önerisi

Çin'in, Japonya ve Güney Kore ile dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı önerdiği bildirildi. Çin, Japonya ve Güney Kore arasında yapılabilecek bir zirvenin hazırlığı olarak yorumlanan bu öneri, Japonya ve Güney Kore arasındaki bozulan ilişkilerin düzeltilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çin'in, Japonya ve Güney Kore ile dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı önerdiği bildirildi.

Kyodo News'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, önerisini, 14 Temmuz'da Cakarta'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı görüşmede sundu.

Vang'ın Çin, Japonya ve Güney Kore arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde görüşme önerisi, 3 ülke arasında yapılabilecek bir zirvenin hazırlığı olarak yorumlandı.

Japonya Güney Kore'ye, 3'lü diyaloğun devam etmesini destekledikleri konusunda bildirimde bulundu.

Özellikle Kovid-19 salgınının etkisiyle Japonya ve Güney Kore'nin bozulan ilişkileri nedeniyle, 3 ülke arasında Aralık 2019'dan bu yana zirve yapılamadı.