Çin, Japonya'nın Tayvan'a destek açıklamasını kınadı

Çin, Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro'nun Tayvan'a destek açıklamasını Çin'in iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Tayvan'a dair açıklamalarına tepki gösterdi ve Çin-Japonya ilişkilerine zarar verdiğini belirtti.

Çin, Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro'nun "Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısında ülkesinin Tayvan'a destek sağlayabileceği" açıklamasını "Çin'in iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği günlük basın toplantısında, Japonya'nın Tayvan'a dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Mao, İno'nun "Çin'in Tayvan'a askeri harekat düzenlemesi durumunda Japonya'nın Tayvan'a destek sağlayabileceği" açıklamasını "Çin'in iç işlerine açık bir müdahale" olarak niteledi. Tayvan'a ilişkin konuların "Çin'in iç meselesi" olduğunu ve "hiçbir dış gücün müdahalesine izin verilmeyeceğini" vurgulayan Mao, İno'nun Çin ile Japonya arasındaki ilkeleri "hiçe saydığını" ve Çin-Japonya ilişkilerine "zarar verdiğini" belirtti.

Söz konusu açıklamalara "şiddetle karşı çıktıklarını" ve Japonya'ya "ciddi uyarılarda" bulunduklarını ifade eden Mao, Japonya'yı Tayvan meselesi kapsamında "ateşle oynamaktan" vazgeçmeye çağırdı, "Ateşle oynayanlar eninde sonunda yanacak." uyarısında bulundu.

23 Temmuz'da Daily Telegraph'a konuşan Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro, "Çin'in artan askeri bütçesi ve Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasını" tehdit olarak gördüklerini, "Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısında ülkesinin Tayvan'a destek sağlayabileceğini" belirtmişti.

Çin, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümünde Kuzey Kore'ye heyet gönderecek

Mao, Kore Savaşı'nı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore'ye üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet göndereceklerini bildirdi.

Söz konusu ziyaretin Kuzey ile sahip oldukları ikili ilişkilere verdikleri önemi gösterdiğini ifade eden Mao, bu ziyaretin ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine, bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra Kore Yarımadası'ndaki meselelerin siyasi yollardan çözüme kavuşturulması için gerekli koşulların yaratılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kuzey Kore, 24 Temmuz'da, Kovid-19 salgını sonrasında yurt dışından ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyeti ağırlayacağını açıklamıştı.

Li başkanlığındaki heyet, ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler ile Kuzey Kore ve Çin arasında imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için düzenlenecek anma törenlerine katılacak.