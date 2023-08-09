Çin, Japonya'nın Taiwan ziyaretini kınadı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı ve eski Başbakanı Aso Taro'nun, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmesi ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya yönelik sorumsuz açıklamalar yapması nedeniyle Çin'in Japonya'ya yönelik ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu ve olayı şiddetle kınadığını söyledi.

Taiwan'ı ziyaret eden ve Tsai Ing-wen, William Lai ve diğer liderlerle bir araya gelen Aso'nun, Taiwan Boğazı da dahil olmak üzere bölgede savaş olmaması gerektiğini belirten bir konuşma yaparak, güçlü bir caydırıcılık ve "savaşa hazır olma" vaziyeti alma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Sözcü, Çarşamba günü ziyarete yönelik yaptığı açıklamada, Çin'in güçlü şekilde karşı çıkmasına rağmen adı geçen Japon politikacının, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret ettiğini ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya, düşmanlığı ve çatışmayı körüklemeye ve Çin'in içişlerine açıkça müdahale etmeye yönelik sorumsuz açıklamalar yaptığını belirtti.

Sözcü, "Ziyaret, tek Çin ilkesini ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhunu ciddi şekilde ihlal ederken, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları da ayaklar altına alıyor. Japonya'ya yönelik sert diplomatik girişimlerde bulunan Çin, ziyareti şiddetle kınıyor" dedi.

Anavatanın tam olarak yeniden birleşmesinin, Çin ulusunun tüm çocuklarının ortak arzusu ve durdurulamaz tarihi bir eğilim olduğunu vurgulayan sözcü, hiç kimsenin, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik güçlü kararlılığını, iradesini ve yeteneğini hafife almaması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "Japonya'dan, saldırganlık üzerine kurulu tarihi üzerinde derinlemesine düşünmesini, tek Çin ilkesine ve Taiwan meselesine ilişkin taahhütlerine uymasını ve Çin'in iç işlerine karışmaya ve Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere herhangi şekilde destek olmaya son vermesini şiddetle talep ediyoruz" dedi.

Taiwanlı yetkililere de açık mesajları olduğuna işaret eden sözcü, "Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik çabaların bir geleceği olamaz, Japonya'nın desteğini istemek ve Taiwan'ı satmak sadece Taiwan halkına zarar verir ve bağımsızlık arayışında dış güçlerle işbirliği yapma girişimleri ve bu yöndeki provokasyonlar sadece başarısızla sonuçlanır" ifadelerini kullandı.