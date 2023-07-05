Çin, Japonya'nın Nükleer Kirli Suyu Okyanusa Boşaltma Planına Karşı Uyarıda Bulundu

Çinli bir diplomat, Japonya'nın nükleer kirli suyunu okyanusa boşaltma planının küresel deniz ortamı ve kamu sağlığı açısından büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Diplomat, Japonya'nın uluslararası ahlaki sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri ihlal ettiğini belirtti ve nükleer kirli suyun güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi ve uluslararası izleme mekanizmasının devreye sokulması çağrısında bulundu.

CENEVRE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin, uluslararası toplumun dikkatini Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma girişimine çekerek, bu uygulamanın küresel deniz ortamı ve kamu sağlığı açısından büyük sorunlara ve daha geniş bir yelpazede yerinden edilme sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin devam eden 53. oturumunda konuşan Çinli bir diplomat, nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılmasının, nükleer kirlenme riskini tüm insanlığa yaymakla aynı anlama geldiğini söyledi.

Çinli diplomat konseye hitaben yaptığı konuşmasında Japonya'nın eylemlerinin, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Denizlerin Atıklar ve Diğer Maddelerin Boşaltılması Yoluyla Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (Londra Sözleşmesi) gibi uluslararası ahlaki sorumlulukları ve uluslararası hukuki yükümlülükleri ihlal ettiğini dile getirdi.

Diplomat, "Çin bir kez daha Japonya'ya nükleer kirli suyu denize boşaltma planını durdurma, kirli suyu bilime dayalı, güvenli ve şeffaf bir şekilde bertaraf etme ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla (UAEA) işbirliği yaparak Japonya'nın komşularının ve diğer paydaşların dahil olduğu uzun dönemli bir uluslararası izleme mekanizmasını en kısa sürede devreye sokma çağrısında bulunuyor" dedi.