Çin, Japonya'nın G7 zirvesindeki tutumunu protesto etti

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya'nın Beijing Büyükelçisi Hideo Tarumi'yi bakanlığa çağırarak, Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde Çin ile ilgili konularda yapılan çarpıtmalara ilişkin resmi olarak Çin'in tutumumu iletti.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya'nın Beijing Büyükelçisi Hideo Tarumi'yi bakanlığa çağırarak, Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde Çin ile ilgili konularda yapılan çarpıtmalara ilişkin resmi olarak Çin'in tutumumu iletti.

Sun, Pazar günü yaptığı açıklamada Japonya'nın G7 dönem başkanı olarak Çin'i karalamak ve Çin'e saldırmak için ilgili ülkelerle bir dizi etkinlikte ittifak kurduğunu belirtti. Sun, Hiroşima'daki zirvede kabul edilen ve Çin'in içişlerine bariz biçimde müdahale eden Liderler Bildirgesi'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belgenin ilkelerini ihlal ettiğini, ayrıca Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Sun, "Çin bu durumdan son derece hoşnutsuz ve bunu kesinlikle kabul edemez" dedi.

Bakan Yardımcısı, G7'yi dönemin trendine uygun olarak açıklık ve kapsayıcılık sergilemeye çağırırken, oluşumun cepheleşmeye ve münhasır bloklar oluşturmaya son vermesini, diğer ülkeleri kısıtlamaktan vazgeçmesini, blok cepheleşmesini kışkırtıp körüklemeyi bırakmasını istedi.

Sun, Japonya'yı Çin'i doğru anlamaya, stratejik bağımsızlık ilkesini uygulamaya, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ilkelerine sadık kalmaya ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini samimi ve yapıcı şekilde desteklemeye çağırdı.