Çin, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kirli suya karşı harekete geçmesini istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kirli suyu okyanusa boşaltma planına karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sorumlu bir karar almasını talep etti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kirli suyu okyanusa boşaltma hamlesine karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sorumlu bir karar almasını istedi.

Wang Pazartesi günkü basın toplantısında, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin Salı günü başlatacağı Japonya ziyaretinde Fukuşima nükleer santralindeki kirli suyun okyanusa dökülmesinin güvenliğine ilişkin olarak sunacağı raporun, Japonya'nın boşaltma girişimini sürdürmesine yeşil ışık yakabileceğine dair soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma planını dayatma çabalarına Çin'in tutarlılıkla karşı çıktığını belirten Wang, nükleer kirlenme riskini dünyanın kalanına yaymanın ne etik ne de yasal olduğunu vurguladı.

Sözcü, Japonya'dan uluslararası toplumun ve Japon halkının meşru endişelerini dikkate almasını, kirli suyu okyanusa boşaltma planını dayatmayı bırakmasını, nükleer kirli suyu bilime dayalı, güvenli ve şeffaf şekilde bertaraf etmesini ve uluslararası toplumun mutlak gözetimi altına girmesini istediklerini söyledi.

Wang, Fukuşima'daki kirli suyun okyanusa boşaltılmasına ilişkin olarak UAEA'nın sorumluluk sahibi, ayrıca tarih ve bilim sınavlarından geçebilecek bir karara varması gerektiğini belirterek, kurumun Japonya'nın bu konudaki yanlış politikalarını onaylamaması gerektiğine işaret etti.

Sözcü, "Hepimizin paylaştığı denizler, bütün insanların hayatı ve sağlığı, yuva dediğimiz tek gezegen adına bunlar yapılmalı" dedi.