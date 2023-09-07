Çin, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki Radyoaktif Atık Suyu İthalatını Durdurdu

Çin, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden deniz ürünleri ithalatını durdurma kararının meşru olduğunu savundu.

Çin, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden deniz ürünleri ithalatını durdurma kararının meşru olduğunu savundu.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Tokyo yönetiminin karara karşı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı şikayet başvurusuna tepki gösterdi.

Çin'in kendi kanunları uyarınca aldığı acil ticaret kontrol tedbirinin DTÖ kurallarına uygun olduğunu vurgulayan Sözcü Hı, "Çin, Japonya'nın radyoaktif suyu denize boşaltma kararına karşı pozisyonu birçok kez açıklamış, bu konudaki kaygılarını ve kuşkularını ilgili DTÖ toplantılarında, ilgili vesilelerle dile getirmiştir. Japon hükümeti buna rağmen boşaltma kararını tek taraflı olarak uygulamıştır." dedi.

Hı, Çin'in DTÖ'nün merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemini savunduğunu ve DTÖ kurallarına daima uyduğunu vurgulayarak, Japonya'ya, "eylemleri üzerine düşünme" ve "nükleer serpinti riskini yaymaya son verme" çağrısında bulundu.

Japonya, DTÖ'ye yaptığı yazılı şikayet başvurusunda Çin'in ithalat yasağının "kesinlikle kabul edilmeyeceğini" ifade etmişti.

Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması

Japonya daha önce açıkladığı plan uyarınca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlamıştı.

Çin, Japon hükümetinin, eleştirilere ve karşı çıkışlara rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını "küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem" olarak niteleyerek protesto etmiş ve Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını durdurmuştu.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını öngören plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin ve diğer komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i düzeyinde olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" olduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.