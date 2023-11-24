Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki Nükleer Kirli Suyu Okyanusa Boşaltmasına Karşı Tutumunu Yineledi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltması konusunda Çin'in tutumunun net olduğunu ve değişmediğini belirtti. Mao, atık suyun okyanusa boşaltılmasının tüm insanlığın sağlığı, küresel deniz ortamı ve uluslararası kamu yararı üzerinde etkileri olduğuna işaret etti.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltması konusunda Çin'in tutumunun net olduğunu ve değişmediğini belirtti.

Mao, Perşembe günkü basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltmasına karşı olduğunu yineledi.

"Bizim net tutumumuz budur ve değişmemiştir" diyen Mao, atık suyun okyanusa boşaltılmasının tüm insanlığın sağlığı, küresel deniz ortamı ve uluslararası kamu yararı üzerinde etkileri olduğuna işaret etti.

Mao, "Japonya'nın hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen meşru endişeleri ciddiye alması ve süreci sorumlu ve yapıcı şekilde yürütmesi gerekiyor" dedi.