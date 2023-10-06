Çin, Japonya'nın Fukushima'daki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltmasına karşı çıkıyor

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın hasarlı Fukushima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin ikinci aşamasını başlatmasıyla ilgili olarak Perşembe günü bir açıklama yaptı.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Perşembe günü Fukuşima'daki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma işleminin ikinci aşamasını başlattığını ve 17 günde 7.800 ton kirli suyu boşaltmayı planladığını duyurmuştu.

Sözcü ise buna cevaben, boşaltma işlemi konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve açık olduğunu belirterek, "Japonya'nın bu tek taraflı hamlesine kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

Sözcü, "Okyanusun tüm insanlığa ait olduğunu bir kez daha yineliyorum. Japon hükümeti uluslararası toplumun tüm endişelerine kulak vermeli, komşu ülkelerle tam ve samimi iletişim kurmalı ve nükleer kirli suyu sorumlu şekilde bertaraf etmeli" diye konuştu. Uluslararası toplumun, uzun süre etkili olacak uluslararası bir izleme mekanizması oluşturulması yönünde baskı yapması gerektiğini belirten sözcü, Japonya'ya komşu ülkeler ile diğer paydaşların bu mekanizmaya katılımının sağlanması gerektiğini vurguladı.