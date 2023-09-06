Çin, Japonya'nın Diaoyu Adaları haritasının geri çekilmesini talep etmiyor

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın, Diaoyu Adaları'nın Çin'e ait olduğunu gösteren Çin hükümet haritasının geri çekilmesini talep ederek yaptığı itirazı kabul etmediklerini belirtti.

Mao Çarşamba günkü olağan basın brifinginde, "Diaoyu Dao ve ona bağlı adalar en başından beri Çin'e aittir. Harita üzerinde Çin toprağı olarak gösterilmeleri de son derece doğal" dedi.

Japonya Kabinesi Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya tarafından Senkaku Adaları ve Çin tarafından Diaoyu Adaları olarak adlandırılan adaların Çin'e ait olduğunu gösteren haritayı eleştirmiş, konuya ilişkin olarak Çin'e diplomatik kanallar aracılığıyla şikayette bulunduklarını belirtip, haritanın geri çekilmesini istemişti.