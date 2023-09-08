Çin, Japonya menşeli su ürünlerinin ithalatını askıya aldı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Japonya menşeli su ürünlerinin ithalatını askıya alma kararının haklı, makul ve gerekli olduğunu belirtti. Sözcü, Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma konusunda Çin'in kararlı tutumunu defaatle açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'in Japonya menşeli tüm su ürünlerinin ithalatını askıya alma kararının haklı, makul ve gerekli olduğunu söyledi.

He Perşembe günkü basın toplantısında, Japonya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sunduğu ve ithalatın askıya alınmasını "tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelendiren yazılı belgeye yanıt olarak, Çin'in söz konusu acil ticaret önlemlerini Çin yasaları ve yönetmelikleri ile DTÖ kurallarına uygun bir şekilde aldığını belirtti.

Sözcü, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltması konusunda Çin'in kararlı tutumunu defaatle açıkça ortaya koyduğunu, DTÖ toplantılarında ve ilgili vesilelerle konuyu gündeme getirerek ciddi endişelerini ifade ettiğini söyledi. He, Japon hükümetinin her şeye rağmen nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma yönünde tek taraflı baskı yaptığını da sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'in, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini her zaman desteklediğini ve DTÖ kurallarına her zaman riayet ettiğini söyledi.

He, Japonya'nın eylemlerini gözden geçirmesi ve nükleer kirlilik risklerini dünyaya yaymayı derhal bırakması gerektiğini ifade etti.