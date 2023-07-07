Çin, Japonya'dan Gıda İthalatını Yasaklayacak

Çin, kontamine olmuş gıdaların ülkeye girişini engellemek ve Çinli tüketicileri korumak amacıyla Japonya'nın Fukuşima ve dokuz farklı vilayetinden gıda ürünleri ithalatını yasaklayacak.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin, kontamine olmuş gıdaların ülkeye girişini engellemek ve Çinli tüketicileri korumak amacıyla Japonya'nın Fukuşima ve dokuz farklı vilayetinden gıda ürünleri ithalatını yasaklayacak.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma planını inceleyen raporunun, değerlendirmeye katılan tüm uzmanların görüşlerini tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Japonya'nın nükleer atık suyu okyanusa boşaltma planının meşruiyeti, arıtma tesisinin güvenilirliği ve izleme planlarının bütünlüğü ile ilgili olarak hala cevaplanmamış pek çok soru bulunuyor.

Japonya'nın diğer bölgelerinden gelen gıda ürünleri, özellikle de su ürünleri için denetimin güçlendirileceğini belirten yetkili, idarenin radyoaktif maddeler için tespit ve izleme önlemlerini artıracağını ve kontaminasyon riski taşıyan ürünlerin ithalatını sıkı biçimde engelleyeceğini sözlerine ekledi.