Çin, Japonya Başbakanı'nın Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

Çin, eski Japonya Başbakanı Aso Taro'nun, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaretine tepki gösterdi. Japon siyasetçinin ziyareti ve beyanlarının Çin'in iç işlerine müdahale olduğu belirtildi.

Çin, eski Japonya Başbakanı Aso Taro'nun, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaretine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Japon siyasetçinin Çin'in karşı çıkışına rağmen Ada'yı ziyaret etmesinin ve buradaki beyanlarının "karşıtlık ve cepheleşme yaratmayı amaçladığı" ve "Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğu" belirtildi.

Eski Başbakan'ın ziyaretinin, "tek Çin" ilkesine ve Çin ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan 4 Siyasi Belge'nin ruhuna aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Çin tarafının ziyareti kınadığı ve Japonya'yı protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, " Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Tayvan sorunu tamamen Çin'in iç işidir ve dış müdahale kabul edilemez. Japonya, yarım yüzyıl boyunca Tayvan'da sömürge yönetimi kurdu, halkının direnişini gaddarca bastırdı ve ağır suçlar işledi. Çin'e karşı tarihsel suçlardan sorumlu Japonya'nın geçmişten ders çıkarması ve ihtiyatlı davranması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Japon siyasetçinin Tayvan'dayken sürekli "savaş" ihtimalini gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun "Tayvan Boğazı'nda kargaşa çıkarmaya" ve "Tayvan halkını uçurumun eşiğine sürüklemeye" yönelik çaba olduğu savunuldu.

Halen Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) genel başkan yardımcılığını yürüten 82 yaşındaki Aso, Japon Parlamentosu Diet üyelerinden bir heyetle 7 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Aso, üç günlük ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen, lider vekili Lai Ching-te ve diğer yetkililerle görüşmüş, ayrıca Prospect Vakfınca düzenlenen bölgesel güvenlik forumunda konuşma yapmıştı.

Eski Başbakan, konuşmasında Japonya ve ABD'nin Çin'in askeri baskısına karşı Tayvan'ı savunmak üzere "güçlü caydırıcılık" sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

2008-2009'da Başbakan, 2012-2021'de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Aso, Tayvan konusunda Çin'e karşı eleştirel görüşleriyle biliniyor.

Aso'nun, 2021'de partisinin bağış toplama etkinliğinde, Tayvan'ın (Çin tarafından) işgal edilmesi halinde Japonya'nın Ada'yı savunması gerektiğine yönelik sözleri, o dönemde Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.