Çin, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için Arap ve İslam ülkeleriyle çalışmaya devam edecek

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin çatışması hakkındaki ilgili kararlarının tam olarak uygulanmasını teşvik etmek üzere Arap ve İslam ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Han, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetle gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı. Heyete Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud başkanlık ederken Ürdün, Mısır, Filistin ve Endonezya dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri de heyette yer aldı.

Han, Çin'in Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi'ndeki barış çabalarını ve adalet çağrısını son derece takdir ettiğini ve bakanlık düzeyindeki ortak izleme komitesinin daha büyük rol oynamasını desteklediğini kaydetti.

Han, "Çin, Gazze'deki son derece ağır insani krizden derin endişe duymakta ve Gazze'ye acil malzeme ve nakdi yardımını hızlandırmaktadır" dedi.

Han, bu ay Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Çin'in, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının tam olarak uygulanmasını teşvik etmek üzere Arap ve İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini ve ateşkes sağlanması, insani krizin hafifletilmesi ve iki devletli çözüme dönülmesi için durmaksızın çaba göstereceğini ifade etti.

Bakanlardan oluşan heyet ise BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin aldığı önemli kararların benimsenmesini teşvik konusunda liderlik ettiği için Çin'e teşekkür etti.

Heyet, Arap ve İslam ülkelerinin, Çin'in ilkelere bağlılığını ve adaleti sağlamaya yönelik çabalarını son derece takdir ettiğini, ayrıca en kısa sürede ateşkes sağlanması, insani yardımların artırılması ve iki devletli çözümün uygulanması yönünde baskı oluşturmak üzere Çin'le birlikte çalışmayı umduklarını dile getirdi.