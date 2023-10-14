Çin, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimi düşürmek için diplomatik temaslarını sürdürüyor

Çin, Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek ve insani krizi önlemek amacıyla diplomatik görüşmeler yapıyor. Çinli Büyükelçi, BM ve AB yetkilileriyle görüşerek uluslararası toplumun Filistin'e insani yardımı artırması gerektiğini vurguladı. BM yetkilisi ise Çin'in gerilimi düşürme çabalarını desteklediklerini belirtti.

Çin, İsrail- Filistin çatışmasında gerilimin düşürülmesi ve insani krizin önlenmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Birlemiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çinli Büyükelçi, BM yetkilisi Wennesland ile görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumun endişe verici olduğuna dikkati çekerek, uluslararası toplumun insani felaketi önlemek için Filistin'e insani yardımı artırması gerektiğini belirtti.

Çin'in BM'nin gerilimin düşürülmesi ve sivil can kayıplarının önlenmesine yönelik çağrılarını desteklediğini ifade eden Cai, Filistin'e BM öncülüğünde insani yardım sağlanması, Gazze'de insani bir felaketin ortaya çıkmasının önlenmesi ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wennesland da BM'nin İsrail ile Filistin arasında aniden tırmanan çatışmadan derin endişe duyduğunu, taraflara itidal çağrısı yaptığını belirterek, şu anda Gazze Şeridi'nde acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğu, bölgeye hızlı ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğine işaret etti.

BM yetkilisi, Çin'in gerilimi düşürmeye yönelik rolünü sürdürmesini umduklarını dile getirdi.

Cai-Koopmans görüşmesi

Cai, AB yetkilisi Koopmans ile görüşmesinde, Çin'in çatışmada masum sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu, sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını, sahadaki durumun halen çok tehlikeli olduğunu, çatışmanın daha fazla yayılma ihtimalinin endişe yarattığını belirtti.

Çin'in, AB'nin Filistin sorununda iki devletli çözüme desteğini takdir ettiğini vurgulayan Cai, Çin'in AB'nin Filistin'e insani yardım sağlamasını desteklediğini ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar için iletişimi sürdürmeyi istediğini kaydetti.

Koopmans da AB'nin Çin'in gerilimin düşürülmesi ve barış müzakerelerinin teşvik edilmesindeki rolünü önemsediğini, Brüksel ile Pekin'in mevcut duruma ilişkin benzer görüşleri olduğunu ve Gazze Şeridi'nde insani felaketin önlenmesi için işbirliğini artırması gerektiğine işaret etti.