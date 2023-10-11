Çin, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması ve insani yardım sağlanması için Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Mısır Dışişleri Bakanlığı Filistin Dairesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Usame Hıdır ile telefonda görüşerek tarafları ateşkese teşvik etmek ve insani krizin derinleşmesini önlemek için iletişimi sürdüreceklerini belirtti.

Çin, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes için Mısır ile çalışmaya hazır

Çin, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çabalar için Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Mısır Dışişleri Bakanlığı Filistin Dairesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Usame Hıdır ile telefonda görüştü.

Büyükelçi Cai, görüşmede, Çin'in İsrail ile Filistin arasında gerilim ve şiddetin tırmanmasından ve artan sivil can kayıplarındaki artıştan derin kaygı duyduğunu belirterek "Çin, tarafları ateşkese ve şiddeti sonlandırmaya teşvik etmek, Filistin halkına insani yardım sağlamak ve başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki insani krizin derinleşmesini önlemek için Mısır ile iletişimi ve eş güdümü sürdürmeye hazırdır." dedi.

Çin'in sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı olduğunu, bunları kınadığını ve acil ateşkes çağrısı yaptığını vurgulayan Cai, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cai, uluslararası toplumun acilen iki devletli çözümü ilerletmek için samimi çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Mısırlı Bakan Yardımcısı Hıdır da Filistin sorununun Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde ele alınmasını gerektiğini belirterek uluslararası toplumun Filistin ile İsrail arasında barış sürecinin yeniden başlatılması için gereken koşulların yaratılması için sorumluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Hıdır, Mısır'ın gerginliğin azaltılması için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.