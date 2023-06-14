Çin, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünü destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünü desteklediklerini bildirdi. Çin Gang, Pekin'i ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik eden Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, İsrail- Filistin anlaşmazlığının çözümünü desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, Pekin'i ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik eden Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumun derin değişimlerden geçtiğini, stratejik özerkliği güçlendirmenin ve dayanışma ile işbirliğini geliştirmenin ortak eğilim haline geldiğini vurgulayan Çin Gang, ülkesinin Filistin sorununun çözümüne desteğini yineledi.

Çin Gang, "Filistin halkının ulusal haklarını geri kazanmaya yönelik haklı davasını destekliyoruz. Çin, barış müzakerelerinin doğru yönde ilerlemesini desteklemeyi, sorunun çözümüne gücü ve bilgeliğiyle katkı sağlamayı sürdürecek." dedi.

Filistin lideri Abbas'ın bu yıl Çin'i ziyaret eden ilk Arap lideri olduğunu hatırlatan Çin Gang, bunun iki devlet arasındaki özel dostluk bağının ve Pekin'in Filistin davasına desteğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Çin Gang, Devlet Başkanı Şi Cinping ile Abbas'ın görüşmelerinde, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye yükseltecek stratejik doğrultuyu açıklığa kavuşturacaklarına inandığını ifade etti.

Filistinli Bakan el-Maliki de Çin'in yıllar içinde Filistin sorununun çözümüne yönelik barış önerilerini takdir ettiğini belirterek, "Çin, bizim için muteber ve güvenilir bir dost. Çin'e Filistin'in haklı davasına verdiği önemli destek ve kalkınma alanındaki yardımları için teşekkür ediyoruz." dedi.

El-Maliki, Filistin'in Çin'in temel çıkarlarını ve "tek Çin" ilkesini desteklediğini sözlerine ekledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyeti 4 günlük resmi ziyaret için dün başkent Pekin'e gelmişti. Abbas'ın bugün Şi ile görüşmesi bekleniyor. Filistinli lider ayrıca Başbakan Li Çiang ile de bir araya gelecek.