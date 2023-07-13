Çin, İslamofobi'ye Karşı Çıkıyor

Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin devam etmekte olan 53'üncü oturumu sırasında yapılan müzakerede Çin'in İslamofobi'nin her türüne karşı olduğunu söyledi.

Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin devam etmekte olan 53'üncü oturumu sırasında yapılan müzakerede Çin'in İslamofobi'nin her türüne karşı olduğunu söyledi.

Chen, ülkesinin her zaman farklı medeniyetler arasında karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışı savunduğunu vurguladı.

SES (Çince): Chen XU, Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi:

"Çin bu acil müzakerenin yapılmasını desteklerken, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saygısızlığı kınamaktadır. Çin, her zaman farklı medeniyetler arasında karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve anlayışı savunmuş ve İslamofobi'nin her türüne kesin şekilde karşı çıkmıştır.

İslam medeniyeti, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuştur. Müslümanların dini inanç ve duyguları önem arz etmektedir. Sözde 'ifade özgürlüğü', medeniyetler çatışmasını kışkırtmak veya medeniyetler arasında bir cepheleşme yaratmak için gerekçe olarak kullanılmamalıdır.

Çin, medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve hoşgörü ilkelerine bağlılığı savunan Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır.

Medeniyetler arasındaki yanlış anlamalar; etkileşimin artırılması, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmek yoluyla çatışmaların önlenmesi ve medeniyet üstünlüğü kavramının yerini çeşitli medeniyetlerin bir arada yaşamasının almasıyla aşılabilir.

Tematik diyaloglar ve tartışmaların izlediği bu acil müzakerenin kibir, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına yol açan köklü sorunları ele almak, farklı din ve medeniyetlere yönelik anlayış ve saygıyı geliştirmek, ayrıca insanlık için ortak bir kadere sahip toplum inşasını teşvik etmek üzere bazı ülkeleri siyasi irade göstermeye ve pratik adımlar atmaya teşvik edeceğini umuyor ve inanıyoruz."

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik sık görülmeye başlanan saygısız davranışlar örneğinde olduğu gibi kasti ve aleni dini nefret eylemlerindeki endişe verici artış üzerine, Salı günü acil bir müzakere düzenlenmesine karar vermişti. Konsey Çarşamba sabahı konuyla ilgili bir karar aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor.(XHTV)