Çin, İran'dan 791 Vatandaşını Tahliye Etti

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, 791 Çin vatandaşının İran'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, İran ve İsrail'deki Çin vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin bilgi verdi. Guo, Dışişleri Bakanlığı ile İran'daki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluklarının koordinasyonunda ve bölgedeki bazı komşu ülkelerin aktif desteğiyle, şu ana kadar 791 Çin vatandaşının güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Guo Jiakun, Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışındaki Çin temsilciliklerinin, vatandaşların güvenliği ve tahliyesi için her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi.