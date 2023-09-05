Çin, İngiltere'yi Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nin güvenliğini sağlamaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İngiltere'yi geçen hafta Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi binasının tahrip edilmesinin ardından ofisin ve personelinin güvenliğini sağlamaya çağırdı. Çin, bu çirkin eylemi şiddetle kınıyor ve İngiliz tarafının kapsamlı bir soruşturma yürütmesini ve failleri adalete teslim etmesini talep ediyor.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geçen hafta Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi binasının tahrip edilmesinin ardından İngiltere'yi bu ofisin ve personelinin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Sözcü Mao bu açıklamayı Salı günkü olağan basın toplantısında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ambleminin tahrif edildiği ve ofise kırmızı boya püskürtüldüğü olayla ilgili yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Mao, "Çin bu çirkin eylemi şiddetle kınıyor ve İngiliz tarafının kapsamlı bir soruşturma yürütmesini ve failleri adalete teslim etmesini talep ediyor" ifadelerini kullandı.