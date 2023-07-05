Çin, İngiliz siyasileri Çin'in iç işlerine karışmamaya çağırdı

Çin'in Londra Büyükelçiliği Sözcüsü, İngiliz siyasilerin Çin'in iç işlerine ve Hong Kong meselesine karışmalarını eleştirdi. Sözcü, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye atan Çin karşıtı unsurların kullanılmasının bırakılmasını istedi.

LONDRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçiliği Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada İngiliz siyasileri, Çin'in iç işlerine ve Hong Kong meselesine karışmaya son vermeye çağırdı.

Sözcü, denizaşırı ülkelere kaçan, düzen bozan sekiz Çin karşıtı kişi için tutuklama emri çıkaran Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) polisine yönelik olarak İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve başka İngiliz siyasetçilerin Pazartesi günü sosyal medyada dile getirdiği suçlamalara ilişkin soruyu yanıtladı. Sözcü, ilgili İngiliz siyasetçilerin Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye atmak için söz konusu Çin karşıtı yıkıcı unsurları kullanmayı bırakmalarını istedi.

Sözcü, "Çin halkının dış müdahalelere karşı çıkma ve çıkarlarını koruma kararlılığı son derece sağlam ve sarsılmaz" dedi.

İngiliz siyasetçilerin aranan kişiler hakkında alenen konuştuklarını belirten sözcü, Hong Kong'daki yasal sürece ve Çin'in iç işlerine büyük oranda müdahale edildiğini söyledi. Sözcü, "Çin bunu şiddetle kınıyor ve kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Aranan kişilerin Hong Kong'da istikrarı bozmaya çalışan küçük bir Çin karşıtı grup olduğunu belirten sözcü, bu kişilerin Hong Kong'da önerilen yasa değişikliklerinden dolayı gerilimi kışkırttıktan sonra denizaşırı ülkelere kaçmalarına rağmen Hong Kong'u parçalamayı ve ayrılığı kışkırtmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmaya devam ederek halkın büyük öfkesine neden olduklarını kaydetti.

Sözcü, HKSAR hükümetinin ulusal güvenlik yasası ve ilgili yerel yasalara uygun olarak tutuklama emri çıkardığını vurguladı.

Sözcü, "Bu, anayasal ve hukuki bir uygulama olup halkın iradesine de uygundur. Bu, Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü koruma amacı taşıyan bir hamle ve Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğini korumak için gerekli bir eylemdir" dedi.