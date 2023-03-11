Çin'in yeni Başbakanı Li Qiang yemin ederek göreve başladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 'Başbakanlığa' aday olarak gösterilen Li Qiang, başkent Pekin'de devam eden Ulusal Halk Kongresi'nin bugünkü ilk oturumunda 2 bin 936 oy alarak Başbakan seçildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 'Başbakanlığa' aday olarak gösterilen Li Qiang, başkent Pekin'de devam eden Ulusal Halk Kongresi'nin bugünkü ilk oturumunda 2 bin 936 oy alarak Başbakan seçildi. Başbakan Li, yemin ederek göreve başladı.

Çin'de devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nde (parlamento) başbakanlık seçimleri yapıldı. Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 'Başbakanlığa' aday gösterilen Li Qiang (63), 2 bin 936 delegenin 'Evet' oyuyla Başbakan olarak seçildi. Başbakan Li, bugün Kongre'de Anayasaya bağlılık yemini ederek göreve başladı.Başbakan Li Qiang, 2000'li yılların başında Devlet Başkanı Şi'nin Zhejiang eyaletinin parti şefi olduğu dönemde özel kalem müdürü olarak görev yapmaktaydı. Li Qiang, 2017 yılında Şanghay Parti Sekreteri olmuş geçen yıla kadar bu görevi yürütmüştü.