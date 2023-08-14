Çin'in Xi'an kentindeki çamur selinde can kaybı 21'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an kentinin banliyölerinde Cuma akşamı yağışların tetiklediği taş ve çamur selinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kurtarma görevlilerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.