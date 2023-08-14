Çin'in Xi'an kentindeki çamur selinde can kaybı 21'e yükseldi
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Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an kentinin banliyölerinde Cuma akşamı yağışların tetiklediği taş ve çamur selinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kurtarma görevlilerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.
HABER: Çin'in Xi'an kentindeki çamur selinde can kaybı 21'e yükseldi
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1. Xi'an'ın banliyölerindeki çamur selinden çeşitli görüntüler
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Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an kentinin banliyölerinde Cuma akşamı yağışların tetiklediği taş ve çamur selinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kurtarma görevlilerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)