Çin'in Wuchang kentindeki sel felaketinde 2.498 kişi tahliye edildi
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Wuchang kentinde şiddetli yağışın tetiklediği seller sonucu 2.498 kişi tahliye edildi. Sellerden etkilenen bölge sakinleri geçici barınaklarda konaklamaktadır.
WUCHANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Wuchang kentinde bulunan bir ortaokuldaki geçici barınakta bölge sakinleriyle sohbet eden bir görevli (sağda), 10 Ağustos 2023.
Wuchang kenti şiddetli yağışın tetiklediği sellerden ciddi şekilde etkilendi. Tahliye edilen toplam 2.498 kişi, iki ortaokula yerleştirildi. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya