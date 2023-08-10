Çin'in Wuchang kentindeki sel felaketinde 2.498 kişi tahliye edildi

WUCHANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Wuchang kentinde bulunan bir ortaokuldaki geçici barınakta bölge sakinleriyle sohbet eden bir görevli (sağda), 10 Ağustos 2023.

Wuchang kenti şiddetli yağışın tetiklediği sellerden ciddi şekilde etkilendi. Tahliye edilen toplam 2.498 kişi, iki ortaokula yerleştirildi. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)