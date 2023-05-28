Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, Henry Kissinger'ı ziyaret etti

Çin'in yeni atanan Washington Büyükelçisi Şie Fıng, 100. yaş gününü kutlayan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı ziyaret etti. Şie'nin, Kissinger'ı ziyaret için Connecticut eyaletinin Kent şehrine gittiği bildirildi. Şie, burada yaptığı görüşmede, Kissinger'ın 100. yaşını kutlarken Çin-ABD ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Çin'in yeni atanan Washington Büyükelçisi Şie Fıng, 100. yaş gününü kutlayan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı ziyaret etti.

Çin'in ABD'deki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Şie'nin, Kissinger'ı ziyaret için Connecticut eyaletinin Kent şehrine gittiği bildirildi.

Açıklamada, Şie'nin burada yaptığı görüşmede, Kissinger'ın 100. yaşını kutlarken Çin-ABD ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Çin'in eski Washington Büyükelçisi Çin Gang'ın yeni yılda Dışişleri Bakanlığına atanmasından bu yana ABD'ye yeni atama yapılmamıştı.

24 Mayıs'ta göreve başlayan Şie, atama öncesinde Dışişleri Bakanlığında ABD ile ilişkilerden sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kissinger ve Çin

1969-1977 yıllarında ABD Başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford hükümetlerinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger, 1970'lerdeki asra kapı diplomasisi ile Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynamıştı.

Kissinger'ın o dönemde Sovyet Birliği'ne karşı Komünist Çin ile bağımsız ilişki kurma ve diplomatik tanınmasının önünü açması, Soğuk Savaş'ın seyrini etkileyen stratejik bir hamle olarak tarihe geçmişti.

Kissinger, yıllar içinde ABD-Çin ilişkilerindeki anlaşmazlıklara ve gerilimlere rağmen Çin liderleri ve üst düzey yetkililer ile bağlarını sürdürüyor.

Çinliler, Kissinger'ı "Çin dostu akil adam" olarak görüyor. Çin Halkı Dış İlişkiler Enstitüsü, geçen yıl mayısta "Kissinger ve Çin-ABD İlişkileri" konulu çevrimiçi panel düzenlemiş, Kissinger panelin onur konuğu olmuştu.

Öte yandan önceki Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen yıl eylülde BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Kissinger ile görüşmüştü.

Kissinger, son yıllarda ABD ile Çin arasında ilişkilerde yaşanan gerilimlerin bir askeri cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa dönüşmesinin "felaket sonuçları olacağına" dair uyarıları ile gündeme geliyor.